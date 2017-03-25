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﻿Kary被連累接追數電話

2017-03-25 列印
■Kary和柏豪欣然合照。
■許魏洲亦大受現場粉絲歡迎。
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　　吳雨霏（Kary）周柏豪及內地男星許魏洲，昨晚均有出席一公開活動。

　　Kary透露，因家中外傭涉金錢問題，她逼於無奈解僱對方，早前亦接獲不少追數電話，幸她收好財物，家中未有損失，Kary目前就要兼顧工作與家務，每朝7時起牀為老公煮早餐，她最拿手就是煎腸仔，老公亦有幫手洗碗又放狗，減輕她的負擔！

　　柏豪最近落力為演唱會操練，估計胸肌已逾40吋，但要取消部份朋友的訂票，致電朋友談退錢事宜，令他感到很為難。談到陳瀅稱要做他的個唱表演嘉賓，柏豪笑道：「咁大膽，有無人割櫈㗎？」
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