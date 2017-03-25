 Advertisement
  • 2017年3月25日 星期六
  • 21º
  • 93%
熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿「達明一派」操上紅館舞台開騷

2017-03-25 列印
■明哥和劉以達高歌饗樂迷。
Previous Next

　　 黃耀明和劉以達組成的組合「達明一派」，一連三場紅館演唱會前晚開鑼，並邀得何韻詩擔任表演嘉賓。「達明」甫開場即與化身步兵的舞蹈員齊操上舞台，獻唱《十個救火的少年》時，中央舞台升起，劉以達差點跘倒，幸有驚無險。

　　明哥唱畢《今天應該很高興》後說，1984年《中英聯合聲明》草簽，他認識劉以達後組成達明一派，香港30多年來經歷一個個動盪時刻，大家經歷了大時代，每逢過節他便會想起這首歌，他又以《剎那天地》一曲，向已故樂壇巨星大衛寶兒致敬！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd