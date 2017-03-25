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熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

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﻿涉刑恐被捕獲釋返家 吳綺莉仍未聯絡卓林

2017-03-25 列印
■吳綺莉與卓林的關係曾好轉。資料圖片
■獲釋返家的吳綺莉，昨晚落樓開鐵閘。
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  灣仔警署前日接獲一名17歲女子報稱被恐嚇，據悉為吳綺莉女兒卓林，前日吳綺莉涉嫌刑事恐嚇被捕，前晚由警方陪同返大坑寓所搜證後，由警員及疑似律師陪同到灣仔警察總部。前晚深夜有傳卓林會到灣仔警察總部落口供，大批傳媒通宵守候但未見她現身。

  吳綺莉遭通宵扣查後，昨午獲保釋後返回大坑寓所，直至昨晚7時許，有傳媒上門採訪才開燈；晚上8時許，吳綺莉落樓為代買外賣的記者開門，見到記者時有揮手，問她精神如何時？她說「無嘢講」，問到有否找女兒？她直言︰「未！」然後就上樓。

  卓林前日在社交網以英文留言，「這是我做過愚蠢或是最勇敢一件事」，而她就讀的學校有告示指本月20至24日為該校假期。
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