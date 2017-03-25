﻿想傳緋聞？ 被恰新丁變密友 江美儀攬顧紀筠仔遊屋邨

早前江美儀主持《街巿遊樂園》，被指「欺凌新丁」顧紀筠個仔陳浚霆，遭網友圍插。出事後唔夠兩個月，《親親我好媽》出街，美儀演的「虎媽」獲讚夠晒貼地，演技受肯定，一劇翻生的美儀更被網民熱捧問鼎視后寶座。正所謂喺邊度跌低，就喺邊度起番身！本報發現近日美儀再孖顧紀筠仔拍新一輯《屋邨遊樂園》，不但深得街坊擁戴，還成日跟陳浚霆攬埋一齊，似密友多過玩不和。唔通近日被指跟拍拖十多年的吳君祥感情轉淡的美儀，轉咗口味嗒小鮮肉？



美儀出名講嘢又直又倔，去年尾甫主持《街巿遊樂園》即出事，被指「恰新丁」陳浚霆，兼疑似貶低受訪者，形象直插谷底。雖然事後，台前幕後都解釋是節目效果，就連陳浚霆媽咪顧紀筠都幫口，但網民似乎仍然唔



收貨。



「虎媽」獲激讚



不過，自《親親我好媽》播出後，美儀演的「虎媽」即出位，獲觀眾勁讚演得好夠貼地，該劇最高收視更高達31點，隨即谷底反彈，網民更推舉她做視后，待遇絕對是天壤之別。美儀亦形容這段日子，心情猶如坐過山車一樣，「雖然我信咗佛，但諗番起嗰時俾人狂踩，我始終都係凡人有感覺嘅，真係有唔開心㗎！o依家心情真係好似坐過山車咁，但係亦證明觀眾係對事唔係對人嘅，總會有彈有讚。」



衰被街坊圍



走過高山低谷的美儀，本報近日發現她到彩虹邨拍《屋邨遊樂園》時，明顯心情變得更輕鬆，而且屋邨街坊出名有人情味，她亦得到親切對待，不但獲讚好戲，還不停被集郵，搶盡其他主持風頭。不過奇怪的是早前被認為慘被欺凌的陳浚霆，不單面對恰他的美儀時完全無芥蒂，而且經常主動攬着女方，而美儀亦順勢依偎男方膊頭，呢一下小鳥依人，好不溫馨呀！最近正傳出美儀跟拍拖10多年的同居男友吳君祥分開生活，男友為工作已移居北京，令美儀日日齋爆，唔通她改嗒小鮮肉跟陳浚霆撻着？



上契父女情



事後美儀和陳浚霆回應時竟搞笑話：「傳完不和，不如傳埋緋聞啦！」美儀再笑指：「話我嗒小鮮肉，咁益我呀！我哋上咗契㗎！佢係我契爺嚟，父女係咁相處㗎啦！」談到新一輯《屋》會否重蹈被插覆轍，美儀就不擔心，還讚一班街坊夠親切，「雖然我細個未住過屋邨，但婆婆住喺沙田瀝源邨，成日都去探佢，鄰居真係特別有人情味，嗰時婆婆開始有認知障礙，都係街坊打電話去亞視通知我，話婆婆唔認得人。今次去啲屋邨拍嘢，雖然冇喺街巿咁多着數，買嘢可以平啲，但係見到好多舊式小店，好有香港情懷好正。」



採訪：杜淑霞



