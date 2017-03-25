 Advertisement
  • 2017年3月25日 星期六
  • 21º
  • 93%
熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿恰出個未來

2017-03-25 列印
　　被指慘被美儀恰的顧紀筠仔陳浚霆，挾着美國紐約大學雙榮譽學士畢業返港後做過公關，14年參加《超級巨聲4》正式入行，主持過《明珠生活》同《一線娛樂》等節目，但始終人氣欠奉，反而在《街巿遊樂園》被美儀一恰，即時知名度大增，還順勢加入處境劇《愛回家之開心速遞》做主角。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd