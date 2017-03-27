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﻿渡邊直美空降TGC 山田優產後弗爆行騷

2017-03-27 列印
■渡邊直美被吊在半空演出。
■年初誕女的山田優身形苗條。
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  日本大型時裝騷、第24屆Tokyo Girls Collection（TGC）前日於東京舉行，大會安排一班人氣偶像、超模等現身天橋行貓步，包括桐谷美玲、土屋安娜、乃木坂46等，其中今年一月為影星老公小栗旬誕下第二胎的山田優，成功修身以Fit到爆身形行花生騷；不過今月初誕女的土屋安娜仍未完全修身就復出，幸好獲兒子在台下打氣搭救。

  另外，重逾200磅的諧星渡邊直美亦以代言人身份現身TGC，並獲大會安排重演美國樂壇天后Lady GaGa早前於超級碗表演的場面，渡邊穿上閃令令貼身衫從天而降演出，場面搞笑！圖：網上圖片
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