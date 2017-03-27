﻿預備蠟燭熄燈一小時 林嘉欣宣揚環保訊息

吳鎮宇和林嘉欣前晚出席《地球一小時》活動，林嘉欣坦言每年也響應熄燈一小時行動，當晚已預備蠟燭，女兒知道覺得好玩。提到以中門大開裙性感現身《亞洲電影大獎頒獎禮》，她表示老公沒有不滿，但自己不會再挑戰更加性感。



吳鎮宇談到環保方法，他表示會將衣服留給兒子，自己也很捨得花錢買衫，因為有些衫可着好多年，但有些場合的服裝只穿一次就會不捨得；他說：「有啲衫會有感情，白鞋着到變黃先覺得好型，有啲褲仍保留，但咁做要保持身形不變。」對於憑《脫皮爸爸》有份角逐最佳男主角，鎮宇坦言心情比平常心更平常，但今次不會跟兒子行紅地氈。