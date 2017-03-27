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﻿何佩瑜台灣撞車眼鼻受傷

2017-03-27 列印
■戴上口罩的何佩瑜被送院。
■醫護人員檢查檢查何佩瑜傷勢。
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  何佩瑜（Jeana）前日在台灣墾丁乘坐七人車往高雄途中，車輛突失控猛撼石壆。在司機位旁睡覺的Jeana頭、眼和鼻被撞傷；同車10歲小演員盧宣彤亦撞到頭及下巴，兩人即被送院，經檢查後無大礙並已出院。

  Jeana憶述炒車一幕仍心驚膽戰，「當時架車撞向另一邊就會碌落山，算不幸之中大幸。前日拍潛水煞科戲多次徘徊鬼門關，生命咁脆弱，我會更加珍惜身邊人！」
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