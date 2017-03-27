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﻿莊思明揭楊明獻手機任查

2017-03-27 列印
■莊思明和陳庭欣齊出席明珠台宣傳活動。
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  莊思明、陳庭欣和岑杏賢等，昨日齊宣傳明珠台播出的劇集《夜班經理》，在台上大談「出賣」話題。

  莊思明稱曾為好姊妹搜集另一半偷食證據，「搜證」調查十分徹底，又自誇直覺很準！問到會否調查男友楊明？她笑言：「冇呀，反而佢會自動自覺畀電話我睇，（怕你多疑？）唔知呀。」同場的陳庭欣則透露，近日忙於拍攝新劇《深宮計》，劇中的她要化爛面妝，「下次萬聖節可以化呢個妝！」
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