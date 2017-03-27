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日報新聞 > 娛樂

﻿RM成員跪地叩謝粉絲

2017-03-27 列印
■左起：池石鎮、李光洙與宋智孝扮Twice又跳又唱。
■五位成員跪地叩頭，感謝粉絲支持。
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   韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）成員宋智孝、李光洙、金鐘國、池石鎮和HaHa前晚在亞洲博覽舉行粉絲見面會，五人載歌載舞令八成入座的粉絲多次大叫，他們為了感謝粉絲更兩度感跪地叩頭。其間李光洙和宋智孝演出貼身舞，二人扮摸對方，智孝更瞓在地上來一招海棠春睡。

  另外，在遊戲環節中，金鐘國抽中與男粉絲面對面一起吃朱古力條，怎知二人吃到尾時，池石鎮用手一推金鐘國的頭，令金鐘國與男粉絲來個嘴對嘴親吻，氣得金鐘國要追打池石鎮。最後大會推出由粉絲為RM特別訂造的蛋糕，上面貼滿過往RM來港的照片，各成員即在台上要求與台下粉絲大合照。
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