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﻿馬明呻沒空約會心穎

2017-03-28 列印
■馬明歎未有時間同心穎約會。
■馬明、楊秀惠和楊明齊玩遊戲。
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        馬國明、楊秀惠及楊明為《心理追兇Mind Hunter》宣傳，劇中馬明為女友（湯洛雯）翻案報仇連命都可以不要。他說現實生活未試過為女友粉身碎骨，雖不算浪漫的人，但間中會製造小驚喜，可惜近期亦忙於拍劇，沒時間加把勁與黃心穎約會。

  露出小蠻腰的楊秀惠則指，本為拍新劇《大帥哥》增磅，但因有張衛健如此優秀的演員擔正，令她驚自己做得不夠好，而壓力大增，體重不升反降，宣告增肥失敗。另外，楊明透露女友莊思明沒有查看他的手機，反而他會自動自覺將行蹤告知女友，不過他近日忙拍新劇《抱佣情人》，沒時間陪女友，着女友找朋友陪玩。
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