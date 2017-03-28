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﻿龍小菌銅鑼灣揀內衣

2017-03-28 列印
■小菌在精品研究電子用品，咁又磨了10幾分鐘。
■就算人多多，小菌唔怕尷尬照樣睇內衣。
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        龍小菌舊年參加完ViuTV節目《G-1格鬥會》後，似乎無乜嘢撈，她解釋因要專注完成港大的碩士課程，而減少公開演出，實情經常見到她跟高大、貌似型佬王敏德的外籍男出雙入對好不溫馨。去年底宣佈已畢業，正計劃今年以組合帶菌者身份出碟的小菌，昨日下午4時許，單拖現身銅鑼灣時代廣場，可能無男友喺身邊，為了消磨時間，小菌由超巿、行到精品、再行埋內衣及波鞋時裝，足足行了超過3小時，但最終只買了少量健康食品離開，似乎暫時工作不多，唯有咪當巡舖係娛樂囉！
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