 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿與志明七年情受考驗 千嬅力抗「邪花」奪愛

2017-03-28 列印
■胸懷大「痣」的蔣夢婕與余文樂撐枱腳。
■千嬅飾演的春嬌未知能否抵抗第三者。
Previous Next

  志明春嬌系列電影第三集《春嬌救志明》獲選為台北金馬奇幻影展的閉幕電影，屆時導演彭浩翔將會出席與當地觀眾分享感受。

  電影日前於網上發放正式預告片，已經有大約20萬名網民瀏覽，不少人關心志明（余文樂）與春嬌（楊千嬅）的七年情能否繼續，因為志明身邊不停出現異性。其中一個最具威脅的女子Flora，由內地女星蔣夢婕飾演，無獨有偶，千嬅與蔣夢婕同樣在胸前都有一顆痣，十分搶眼。

  預告片中所見蔣夢婕一見余文樂就來個樹熊抱，更登堂入室齊齊撐枱腳，視楊千嬅如無物外，又拉着余文樂要坐摩天輪，看來這個「邪花」對志明與春嬌的關係殺傷力頗大。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd