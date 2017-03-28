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﻿學友戶外開騷 感謝粉絲圓夢

2017-03-28 列印
■學友開心巡演可以搬到戶外開騷。
■露天演出加上煙花效果，認真震撼。
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  張學友全新《A CLASSIC TOUR 學友•經典世界巡迴演唱會》去年在北京首站起航後，上周五來到惠州站，除了是該巡演的第62場，也是首次將演唱會從室內搬到戶外，露天四面台營造出更震撼的效果。學友感謝天公作美之外，更多謝粉絲可以讓他首度在這麼大的場地上做一個戶外騷。

  而學友在惠州站翌日到了珠海開騷，怎料兩地氣溫相差10多度，珠海當地寒風凜冽，不過仍無阻歌迷的熱情，場外聚集約一萬多名沒有門票的歌迷們，無論場內場外也擠滿人群。學友感動地向場內正淋雨的歌迷說：「大家小心着涼，這場演出，我跟觀眾一起度過一個並不容易的晚上，謝謝大家一起完成了自己的夢想。」
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