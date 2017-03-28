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﻿韓孝珠望與梁朝偉結戲緣

2017-03-28 列印
■韓孝珠向現場粉絲送心心。
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  由李鍾碩及韓孝珠主演的韓劇《W-兩個世界》下周開始在ViuTV 99台播映，女主角韓孝珠昨日到港出席宣傳活動，更以廣東話向在場粉絲問好。接受訪問時，韓孝珠被問到那一場戲最深刻？她說：「最深刻是第二集，因為要她與男主角莫名奇妙地接吻，所以很難忘。」

  此外，韓孝珠是梁朝偉Fans，被問到若有機會跟梁朝偉合作，希望會是甚麼關係，她笑說：「任何一個關係都可以，（情侶關係？）甚麼關係都好！若有機會合作，是我的榮幸。」
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