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﻿阿田否認因麥明詩黑面

2017-03-28 列印
■田蕊妮讚麥明詩十分努力。
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  田蕊妮昨日為台慶劇《跨世代》開工，有報道指同劇麥明詩頻頻NG令她黑面，她否認黑面，鄭嘉穎也對她說經常被人指黑面，其實他只是無表情，阿田戲言若然去厠所都要keep住笑容，恐怕會被人說她拍完《迷》黐咗線。阿田指麥明詩並非頻頻NG，大讚對方是好努力的演員。

  提到老公杜汶澤於台灣Rock騷獻唱，阿田覺得老公唱得不錯，現場氣氛很好，原本想到台灣欣賞，因拍劇未能捧場。

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