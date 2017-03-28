﻿紅姑愛下廚想出食譜

鍾楚紅（圖）昨日出席一品牌活動，親自設計以綠茶入饌菜式。紅姑坦言很愛下廚，平時去旅行都會去菜市場買土產攞靈感，認為煮菜是從無到有的一個創作，問她會否出食譜？她笑言有自己的食譜，將來或者會推出食譜，但不敢教人，朋友都試過她的廚藝，連嘴刁的朋友都有讚她手勢好，好久以前曾煮過給周潤發品嚐呢！



談到電視重播紅姑和發哥的名作《秋天的童話》，她笑道：「又播？睇唔厭咩？我唔喜歡睇番以前啲戲，覺得好多瑕疵。（有戲癮？）血入面已經有，但未有合適劇本。」



