 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿紅姑愛下廚想出食譜

2017-03-28 列印
Previous Next

　　鍾楚紅（圖）昨日出席一品牌活動，親自設計以綠茶入饌菜式。紅姑坦言很愛下廚，平時去旅行都會去菜市場買土產攞靈感，認為煮菜是從無到有的一個創作，問她會否出食譜？她笑言有自己的食譜，將來或者會推出食譜，但不敢教人，朋友都試過她的廚藝，連嘴刁的朋友都有讚她手勢好，好久以前曾煮過給周潤發品嚐呢！

　　談到電視重播紅姑和發哥的名作《秋天的童話》，她笑道：「又播？睇唔厭咩？我唔喜歡睇番以前啲戲，覺得好多瑕疵。（有戲癮？）血入面已經有，但未有合適劇本。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd