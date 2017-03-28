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﻿吳綺莉素顏求醫

2017-03-28 列印
■戴上口罩的吳綺莉稱，卓林現在安全。
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　　吳綺莉日前涉刑事恐嚇女兒吳卓林被捕並獲釋後，連日來均成傳媒追訪對象。吳綺莉昨於下午2時許駕車離開寓所，面戴口罩兼素顏的她見到現場記者時，專登調低車窗受訪。問到事件可有進展時，吳綺莉連聲道：「辛苦晒，我無嘢講！」

　　吳綺莉隨後駕車抵大埔舊居，並往附近一藥房向中醫求診，未知是否要診治她前日稱的「淋巴腫晒」問題，她亦說：「（與卓林）真係無嘢，阿媽同個女鬧交，小朋友呢個年紀係咁，你（記者）知道啦！（再次發生同類事件，溝通出現問題？）溝通需要時間，過程嚟，無嘢！」吳綺莉謂不擔心卓林，因女兒已十八歲，總之她現在安全。
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