吳綺莉隨後駕車抵大埔舊居，並往附近一藥房向中醫求診，未知是否要診治她前日稱的「淋巴腫晒」問題，她亦說：「（與卓林）真係無嘢，阿媽同個女鬧交，小朋友呢個年紀係咁，你（記者）知道啦！（再次發生同類事件，溝通出現問題？）溝通需要時間，過程嚟，無嘢！」吳綺莉謂不擔心卓林，因女兒已十八歲，總之她現在安全。
吳綺莉素顏求醫
吳綺莉隨後駕車抵大埔舊居，並往附近一藥房向中醫求診，未知是否要診治她前日稱的「淋巴腫晒」問題，她亦說：「（與卓林）真係無嘢，阿媽同個女鬧交，小朋友呢個年紀係咁，你（記者）知道啦！（再次發生同類事件，溝通出現問題？）溝通需要時間，過程嚟，無嘢！」吳綺莉謂不擔心卓林，因女兒已十八歲，總之她現在安全。
佔中三宗罪 三子等九人被捕
佔領中環結束近兩年多，搞手及參與者將面對檢控。警方昨日預約拘捕九名發起人和參與者，包括佔中發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明，以及立會議員陳淑莊、邵家臻等。九人昨晚抵達灣仔警署接受預約拘捕。三名發起人被控「...
2017-03-28
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河南山寨校車肇禍 四歲童拋車外輾斃
內地爆出山寨校巴！河南一名四歲幼稚園生日前乘坐校車時，被拋出車外，繼而被輾斃。事件揭發涉事校車，是由客貨車改裝而成，後座座位全被拆去，車廂內放滿了二十三張小圓櫈，充當校車。 事發於上周三在濮陽台前縣馬樓鎮，四歲男童瑞瑞坐校車回家，瑞瑞的王姓祖父稱，當日下午五時許，校車駛至距離其家尚有數十米，瑞瑞突然從車上跌下，再被校車輾過死亡。 幼稚園教師則稱，事發時坐在司機旁座位的瑞瑞，因遠距離見到母親，於是自行打開車門下車。當時瑞瑞的母親在家門等候時，看到校車輾過了一些東西，但沒想到是自己的孩子。事後全鎮的幼兒園停課，涉事校巴被警方扣查。 事件揭發肇事車輛原裝為一輛深藍色的客貨...
2017-03-28
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日關東溫泉區雪崩 活埋高中生釀八死
日本關東櫪木縣那須溫泉區一個滑雪場昨早發生雪崩，一批在現場參加活動的高中生被大雪掩埋，警察和消防員緊急派員到場搜救，至少八人被救出時已無生命跡象，另有約四十人受傷。首相安倍晉三表示，政府需要進一步加強防災系統，強化警戒和疏散方案。 來自七間高中、逾五十五名攀山隊高中生及十一名教師，合共六十六人昨早在那須溫泉家庭滑雪場，參加由當地高中體育聯盟主辦的春季安全登山訓練活動。 師生於當地時間昨早七時半左右登山，在九時二十分左右突然遇到雪崩，一批學生被活埋，當局緊急派警察及消防員前往救援，自衞隊亦加入搜救行列，將傷者運送下山。縣警指，由於天氣狀況持續欠佳，難以派直升機協助搜救...
2017-03-28
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屋苑獲上車客市價承接
據星島地產網報道，尚有相關新聞，市場以用家主導，屋苑連錄成交。馬鞍山新港城低層，實用面積約338方呎，以504萬元成交。沙田愉田苑中層，實用面積434方呎，獲上車客以485萬元（自由市場價）承接。 利...
2017-03-28
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恐慌指數近月高位 杜指八連跌 曾插183點
美股周一早段延續上周五特朗普政府無法通過醫保改革法案所引發的跌市，杜指步入八連跌，初段曾跌183點，跌至20400點水位。大市由金融股和工業帶頭下跌，而油價下跌亦利淡能源類別股份。VIX指數昨日攀上14.6點，是去年11月10日以來最高。截今晨四時，杜指收報20550點，跌45點。 杜瓊斯工業平均指數收市報20550點，較上周五跌45點；納斯達克指數收市報5840點，較上周五升11點。滙控（005）美國預託證價格報63.21港元，較香港收市價升0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報86.57港元，較香港收市價升0.37港元。 特朗普稅改恐遇阻 昨日經濟數據淡...
2017-03-28
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兩帥路線之爭 國足難抗外流兵
伊朗和中國分別由名帥昆奴斯和納比執教，前者主張球員外流歐洲聯賽提升水平，銀狐崇尚引入星級外援帶起本土戰將實力。兩帥今晚世界盃亞洲區外圍賽A組碰頭，伊朗有主場之利，陣中八名外流兵更包括有美斯和伊巴謙莫域混合體之稱的阿斯蒙，勢以表現證明昆奴斯路線正確。 （now671台、Fox Sports Play App今晚8:00直播） 前皇家馬德里和葡萄牙教練昆奴斯六年前接掌伊朗，即要求該國足總重點發展青訓，再補送有潛質的新星到歐洲聯賽提升水平。六年後，他的計劃進入收成期，當中最著名的廿二歲新星阿斯蒙去季助羅斯托夫勇奪俄超亞軍，在廿三場國際賽入十六球，是國足的心腹大患。 去年接...
2017-03-28
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雲頂夢號 寫意海上暢遊
郵輪假期愈來愈流行，早前我便由啟德郵輪碼頭登上星夢郵輪（Dream Cruises）旗艦雲頂夢號（Genting Dream），享受了三日兩夜的寫意周末海上暢遊。 文：林逸圖：林逸、星夢郵輪、星島圖片...
2017-03-28
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「父女戀」開花結果 51歲城城排期娶29歲方媛 誓要生仔
郭富城兩年前公開與比他年輕22載的內地索模方媛（Moka）的戀情後，懶理被視為「父女戀」，亦不時大方「放閃」晒甜蜜，兩人在港的《擬結婚通知書》昨日曝光！準城嫂方媛昨於社交網大晒做Gym相，似要備戰以更...
2017-03-28
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社論——敢於變通 解民情怨氣
隨著特首選舉塵埃落定，特區政府將進入交接期，送舊迎新，最宜謀求轉變。昨天港鐵公司根據「可加可減」票價機制運作，宣佈不加票價，加上早前推出的票價優惠，八年以來首次減票價，反映與民生息息相關的大公司，做事不應鐵板一塊，要以靈活變通的管理手法，回應公眾的期望。 統計處公佈運輸業名義工資指數升幅為百分之三點三，按照「可加可減」公式計算，港鐵今年將凍結票價，是機制實施連續七年七次加價之後，首次凍結票價，連同港鐵早前宣傳推出半年八達通乘客九七折優惠，今年不但不加價，而是八年以來首次減票價，實際減幅百分之三。 公眾對港鐵年年賺大錢，年年按「可加可減」加價有意見，要求減價之聲愈見響亮。港鐵...
2017-03-28
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閘中尋寶——喜盈盈谷閘追勢勁
第二場五班千二米，呂廄「喜盈盈」月初由田泰安試谷閘，早段扣韁走勢輕鬆，直路望空只打一鞭即湧上，狀態已及爭勝水平。上季仍能於四班贏馬，五歲馬應不至大幅退步，今仗落到五班對手極弱，憑點底質已有望勝回一仗。...
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