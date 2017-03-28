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﻿余香凝撞車傷鼻怕毀容

2017-03-28 列印
■余香凝稱受傷位置已長出新皮膚。
■余香凝早前撞車受傷。資料圖片
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　　 電影《骨妹》主角之一的余香凝，早前撞車受傷幸無大礙，她昨出席一網絡活動時表示，右臉擦傷的地方已長出新皮膚，並聽從醫生叮囑不可以曬太陽，否則會變黑的建議，她說：「受傷第一日好驚毀容，鼻骨裂咗但冇歪，O依家康復進度好好，只係掂到個鼻時會有少少痛。」

　　余香凝續透露，要完全康復需時兩個月，不過公司認為她康復得不錯，故意外後都有為她接了昨日的工作，又指一定會出席下月舉行的金像獎頒獎禮。談到男友陳家樂揚言會照顧她一輩子，余香凝甜笑說：「都冧㗎，佢怕我有內傷，幫我搵咗啲中藥去瘀。（嫁得過？）冇諗過，都係工作先，但我哋係認真嘅。」
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