﻿「父女戀」開花結果 51歲城城排期娶29歲方媛 誓要生仔

郭富城兩年前公開與比他年輕22載的內地索模方媛（Moka）的戀情後，懶理被視為「父女戀」，亦不時大方「放閃」晒甜蜜，兩人在港的《擬結婚通知書》昨日曝光！準城嫂方媛昨於社交網大晒做Gym相，似要備戰以更Fit身形出嫁。本報記者 圖：資料圖片



現年51歲的郭富城兩年前罕有地公開承認戀上內地女模方媛（Moka），女方常被拍得來港陪男友，城城開騷、賽車也見她的蹤影。城城近年亦不時放風揚言有結婚計劃，上周在珠海出席公司活動時更坦言有意成婚生仔，原來他與現年29歲的方媛已秘密在港入紙排期結婚。



小美代否認「奉子成婚」



城城與方媛的《擬結婚通知書》昨日曝光，可見方媛報住地址和城城一樣，可見兩人已同居，若手續順利無人反對，城城最遲於6月4日或以前就可以「做老襯」迎娶女友。對於盛傳是「奉子成婚」，方媛昨於社交網就上載穿貼身衫做Gym相片，她寫道：「準備出門結果沒去成，好吧，那就換來健身房打卡吧，夏天快到了，大家準備好了沒有？」看來她亦要操Fit身形穿婚紗呢！



城城舊愛紛送祝福



正在內地拍戲的城城回應婚訊道：「謝謝」！對於「奉子成婚」的傳聞，他的經理人小美就代回覆道：「O依家冇，但將來一定有……城城有結婚計劃已經是年初的事，他亦公開表示過在這方面的意向。」小美又透露，城城和方媛希望簡約、低調完成婚禮，「城城只是作為一個適婚年齡的人要做的事，所以並不存在任何大驚小怪。我見證着他的成長，『希望大家給予最大的體諒和祝福』。」



另外，城城舊愛、已為人妻的熊黛林（Lynn）透過經理人Kim表示：「Lynn很恭喜他們，祝他們幸福快樂」；城城緋聞女友之一的苟芸慧則說：「如果係真嘅當然恭喜佢，祝佢哋白頭到老！」