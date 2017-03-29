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﻿朱千雪呻冇時間拍拖

2017-03-29 列印
■朱千雪在活動上拿着手機狂自拍。
■被朱千雪捉住自拍的鄭中基，也大讚手機的內置Leica鏡頭質素高。
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  朱千雪昨日出席手機發佈會，笑言一放學便趕到現場的她拿着新型號手機起勢自拍，又大讚手機影相功能。說到校園生活，朱千雪即大呻下星期便要考試，因要兼顧拍劇工作，每日用盡24小時，「O依家日日早上5點上牀休息，7點就起身返學，雖然拍拖可以用電話維繫，但身邊同學都係focus讀書，見面都係未瞓醒咁樣，邊有機會。」

  同場的鄭中基表示大女兒遺傳了他愛攝影的細胞，年紀小小已開始對攝影有興趣，喜愛人像攝影的他有意開辦影展，又自爆妻女經常嫌他影得慢，故要趁出遊時才有機會替太太拍泳衣照。

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