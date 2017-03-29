﻿良心創業38年 保良局主席郭羅桂珍：成功不需自吹自擂

從一個化妝品售貨員到擁有自己的小店，從位於總統商場的小舖到今日坐擁超過280間分店的化妝品王國！莎莎主席郭少明和副主席郭羅桂珍的奮鬥故事為港人津津樂道，而我更敬佩的是，郭太近年熱心公益，積極回饋社會，擔任保良局總理十一個年頭，盡心盡力，多年來捐款命名保良局的社區及教育設施不勝其數，即將卸任主席一職的她能成為《善心傳承》第一回的嘉賓，分享她的成功之道，確實讓我們獲益良多！



郭太和先生的創業事跡可以對年輕人有啟發，更重要的是，加入保良局第十一年，每一年都獲得最高籌款獎，努力回饋社會的態度更值得大家學習，「我從來沒有想過為了拿獎去追數，一切隨心。驅使我行善的原因很簡單——良心。香港有很多人都在等我們幫助，上天對我不薄，賜予我能力可以幫人，為甚麼還要遲疑呢？我深信『愛』能傳染，今天受予別人的愛，明天他自然又會將愛傳給下一個，一直傳下去，社會就會更和諧更美好。」



有教無類培養接班人



要處理公司事務又要兼顧家庭，還要大力推動慈善業務，郭太一個人是怎麼分身把每樣事情都做得這麼成功呢？「公司有公司的忙，保良局又有做保良局的忙，尤其是做了主席以後，要看的文件是你想像不到的，再加上去年我們新的商廈V Point又在銅鑼灣落成，過去一年我每天能睡六個小時已經了不起。年紀大了，有時會手軟腳軟，覺得體力不支，就會想該是時候退下來，交棒給年輕人。」莎莎對郭生郭太來說應該就像一個十月懷胎、費盡心神養大成人的孩子，一定捨不得放手吧？「我是有教無類的人，對管理層也好、對兒女也好，有一天到他們有能力接手，我就一定願意放手。」



不怕失敗勇往直前



年輕人總經不起失敗，其實莎莎的成功背後也經歷不少挫折和挑戰，「不可能永遠都順景，莎莎也經歷過金融風暴，面對過零售寒冬，但我永遠告訴自己，有問題就要解決，總之一定要向前走。還記得70年代，膽粗粗用幾萬元頂個店面來做，一開始人流不夠，每天做不夠二十元生意額，每個月的千多元舖租也拿不出來，但愈是困難愈要改變，就想怎麼擺貨才能吸引客戶？慢慢找到自己的市場定位，生意額亦由每天二十元做到六百元，成功不能一步登天，這些年我們不知道犧牲了多少休息時間和家庭樂。」



成功在於追求進步



那在郭太心目中，何謂成功呢？「我自己最多八十分，要讓自己總有進步空間，我覺得真正的成功不應該自吹自擂，而是要客人、朋友甚至同業認同才重要，很慶幸莎莎在外界都得到不錯的聲譽和口碑。



讓我最開心滿足的事，不是生意，而是在我人生出現的兩個『家』，郭氏一家齊齊整整、開開心心，成為我努力活好每一天的原動力。而莎莎這個大家庭，每一個員工都是我的家人，見到上上下下為這個家努力，既感恩又感動。」



主持：劉倩婷 協力：彭保迦



make up：Frances Ho



Hair：Calvin Tsoi @ Hair



攝影：謝民光