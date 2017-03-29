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﻿反擊曼谷偷食傳言 樂仔利用父母闢謠

2017-03-29 列印
■樂仔漏夜貼出與父母合照。
■樂仔被拍到在曼谷外遊。
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　　余文樂早前在台灣宣傳電影《一念無明》時，認與台灣皮帶大王千金王棠云拍拖3個月，近日有網民拍到樂仔與友人現身曼谷一酒樓的照片，有聲稱是店員者指樂仔幾乎每月都會到當地。樂仔亦被攝得跟友人正要登車，同行女子穿熱褲晒腿，惟背對鏡頭未知身份。有網民其後爆料指，樂仔每年都會到曼谷歎「裸女皇帝浴」，未知是否心急為背女友偷食傳言降溫，樂仔前晚就於社交網展示跟父母的合照，並留言道「Family time」。

圖：網上圖片
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