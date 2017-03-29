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﻿李莉莉復出避談婚姻狀況

2017-03-29 列印
■李莉莉再露面，不改騎呢造型。
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　　李莉莉昨日出席新片《香港蘭桂芳》發佈會，久未露面的李莉莉透露去年年尾開始復出，笑言按摩的時候巧遇一位導演，對方指她多年無變，邀請她客串，她已拍了幾部內地的劇集和電影，之後都會拍香港電影。

　　李莉莉表示因結婚而退出後，在江西省開了一個二千畝的果園，但因為吸了太多農藥被醫生叮嚀要好好休息，所以將果園交給其他人打理。問到婚姻狀況，她最初保持神秘不願透露，後來只表示婚姻和家庭都好好，有兩個孩子，大仔19歲，細女15歲，二人都在香港讀書。
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