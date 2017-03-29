﻿秘運小金人來港送驚喜 成龍奧斯卡揚威 群星好友派對同賀

成龍早前獲奧斯卡頒發終身成就獎，為華人爭光。與成龍逾40年友情的英皇集團主席楊受成博士，昨晚特別在灣仔君悅酒店舉行盛大派對，賀成龍獲獎，圈中好友聚首一堂，星光熠熠。



作為首位華人榮獲奧斯卡終身成就獎，主角成龍一早到派對現場，迎接到賀的圈中好友，包括楊受成夫婦、劉嘉玲、施南生、方逸華、岑建勳、陳欣健、許鞍華、鄒文懷、余安安、謝霆鋒、向華強夫婦、古巨基、米雪、張學友及林國斌等。



傍晚6時許，一身白色唐裝的成龍步出酒店接受訪問，他透露一直想低調以免被認為炫耀，當楊生提出要為他搞派對，他一直推卻，但今次不能再推，因楊生加上曾志偉、爾冬陞、岑健勳一齊做發起人，叫幾十年圈中好友一齊來，成龍坦言：「好多謝楊生，40幾年朋友，我攞奧斯卡獎，他比我更開心。有些朋友幾十年來很少見，今年見到，下年就見不到，所以今次是見老朋友為實。」



昨晚成龍太太林鳳嬌和兒子房祖名都沒有出現，他坦言：「沒叫他們來，他們之前日日睇奧斯卡都悶。我連獎座都沒帶來，現放在北京公司，遲些拿去上海成龍藝術館展出。」但其實小金人獎座已被秘密安排運到派對會場，目的是給成龍驚喜。



成龍又笑言太太和兒子向來很Cool，他獲獎時都沒恭喜他。隨後，記者把話題轉到吳綺莉涉刑恐女兒卓林一案，他聽後依然保持笑容，反問記者：「有甚麼事呀？多謝大家！」說罷即快閃入場。



昨晚到賀的張學友被問到有否恭喜郭富城入紙排期結婚，學友笑言：「當然恭喜，唔通嬲佢！」問到太太羅美薇何以沒同行，他即笑謂：「搞錯呀！明知她不來還問，有幾何見她會來。」



本報記者