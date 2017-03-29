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﻿《溏心3》新血

2017-03-29 列印
  40集《溏心3》今次不賣海味，賣奶茶豬仔包。主線黃宗澤和司棋姐飾演兩姊弟，司棋姐性格火爆叫「火姐」，丈夫是夏雨，黃宗澤排第9叫「阿9」，因為孻仔、且兄姊已不在，好得寵。兩姊弟白手興家，由小小地產舖愈做愈大成為富一代。商業奇才Bosco投資酒吧、車舖、波樓等，靚仔有錢，多女埋身，仲係茶記太子爺，被外甥王浩信視為偶像。今次新加入幾位新演員，岑麗香配王浩信；陳敏之與唐文龍，仲有黃翠如等。
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