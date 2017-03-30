﻿客串佳烈治新片 碧咸為《亞瑟王》毀容

英國萬人迷前球星碧咸，一直都保持其靚仔的完美形象，但昨日他在其Instagram上載了一張嚇人照片，當中他爛面又爛牙，相當恐怖噁心。大批fans紛紛問他發生了甚麼事？原來碧咸客串英國導演、麥當娜前夫佳烈治的新片《神劍亞瑟王》而「毀容」，他客串演騎士Blackleg Leader一角，而昨日上載的相片正是片中的造型；據指今次在片中碧咸亦有十多句對白，而且他拍攝前亦每天花上個多小時作綵排，相當認真。



此外，另一名荷里活萬人迷里安納度狄卡比奧傳出每月花龐大費用保住靚仔樣的消息，有指里安納度很怕自己變老，近年開始到美容中心做激光療程等護膚，每月花在美容上的費用高達25,000美元（約20萬港元），貪靚程度可媲美女星！



圖：網上圖片