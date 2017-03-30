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﻿小嶋陽菜離隊前襲港會粉絲

2017-03-30 列印
■陽菜下月10日來港與香港粉絲見面。資料圖片
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  日本組合AKB48主將小嶋陽菜，上月舉行畢業演唱會後，將於下月正式離隊作個人發展，橫跨演藝、時裝及賭馬界的陽菜，其畢業演唱會由她自己一手監製，展示出其多方面才華。

  昨日陽菜宣佈將於離隊前來港舉行見面會，在4月10日於九龍灣展貿開騷，除了單拖演唱多首AKB名曲之外，更會與粉絲玩遊戲及與全場粉絲握手。

  陽菜雖然曾來港舉行握手會，但見面會則是首次。
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