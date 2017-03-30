﻿具惠善患罕見病仍留院治療

旺角朗豪坊「天梯」在繁忙時間突然由上行變下行，出奇不意「打倒褪」，大批使用者如滾地葫蘆向後墮下，於電梯底人疊人，導致十八人受傷，事故初步調查結果頗為嚇人，為全港電梯安全敲響警號。 機電工程署昨天披露初步調查這次事故的結果，指長電梯一條三排合金驅動鏈同時折斷，制動器又失靈，不能煞停電梯，造成「雙重失誤」，情況罕見。電梯業總工會指出，不少維修公司人手不足，每次例行檢查電梯，不能詳細檢查每個部件，有時只能目測，認為沒事就完成。由於調查僅屬初步，還要等候機電署針對出事部件作詳細檢驗，需時二、三個月才可了解肇因。 事故有兩點質疑，一是部件質量是否有問題？使用期內有否老化？有沒有按期更...

2017-03-30