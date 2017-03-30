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﻿具惠善患罕見病仍留院治療

2017-03-30 列印
■具惠善目前仍在留醫，未能出院。資料圖片
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  日前因在拍攝過程中，發生暈眩、間歇性呼吸困難被送往急診的韓國女星具惠善，經診斷後指她患罕見病「全身型過敏性反應」，除了要退出拍攝中的電視劇外，亦要入院留醫。據醫生指患「過敏性反應」隨時會讓體力和血壓極速下降，非常危險，目前仍留院治療。

  此外，韓國人氣節目《無限挑戰》的主持人、46歲的朴明秀，昨日傳出壞消息，其妻子韓秀敏原本為他懷了第二胎，但近日不幸流產，令朴明秀再做父親的願望成空。
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