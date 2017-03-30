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﻿黎諾懿老婆隨時生 黎耀祥做節目浸溫泉是底線

2017-03-30 列印
■跟電影版一樣演「泥菩薩」的祥仔自爆造型不但有型，更不用像原著般爛面。
■節目內將介紹各式溫泉，祥仔笑指與諾懿到溫泉拍攝時經常「肉帛相見」。
■醫生指BB隨時出世，故黎諾懿老婆下令他開工時亦不能調校震機。
■性感上陣的應屆港姐季軍陳雅思（Bonnie）獲大會剪輯了一段全泳衣片段，大騷身材。
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        昨日，黎耀祥及黎諾懿出席《歎得好健康》記者會，祥仔透露在節目中要犧牲色相浸溫泉，是個人性感底線，更自爆曾與諾懿裸浸，只以毛巾遮下體。祥仔表示只是尊重日本溫泉文化，問到身形？「當然諾懿好好生養啦，哈哈！」

        祥仔又指最近忙為《風雲》5D音樂劇綵排，談到謝天華的聶風Look惹來無數負評，祥仔表示舞台劇妝較濃，問到覺得鄭伊健定天華有型？他笑說：「難我唔倒嘅，伊健造型是20年前，我廿年前都靚仔啲啦！」

驚剪臍帶

　　黎諾懿透露老婆隨時生得，命令他到時要拍DV及剪臍帶，但他怕血。他說：「BB已經轉身，但位置仍高，醫生指老婆未必如願順產，加上張繼聰話條臍帶其實很硬，驚要剪幾次，所以希望趁老婆痛緊時叫醫生借啲意剪咗佢。」

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