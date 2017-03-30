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﻿娜姐拍劇無優待連踩19個鐘

2017-03-30 列印
■有指娜姐獲優待遷就檔期，令其他演員日接夜連踩。
■心悠之前就表示有捱得潛質，愈來愈似TVB人。
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　　昨日周秀娜為劇集《宮心計2．深宮計》開工，對於有傳聞指她跟劉心悠拍劇獲優待，娜姐對此表示唔清楚。

　　「我個角色喺後半段先出場，所以比其他演員遲開工，尋日先第一日拍廠景都連踩19個鐘。」娜姐指拍攝時間主要遷就廠景，唔存在優待問題，強調監製及導演完全一視同仁。

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