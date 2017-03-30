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﻿林雪減唔到肥愈嚟愈論盡

2017-03-30 列印
■林雪減肥方法係食少啲，「O依家淨係食晚餐同消夜。」
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　　林雪最近為ViuTV拍攝音樂節目《林說金曲》，節目中要去唔到地方為街坊介紹音樂。昨日佢接受商台訪問，透露張學友嘅歌係佢飲歌，唱唔到個Key就會自降幾個音，最鍾意學友嘅《心如刀割》及張惠妹嘅《聽海》。

　　而體重達300磅嘅佢早前自爆拍戲時暈倒，事後表示心臟有事兼血壓高，要長期食藥。談到健康狀況，他說幾好，血壓尚可，有時拍戲周圍飛幾辛苦，仲自覺愈來愈論盡，「家人有擔心，想減肥卻反彈重咗幾磅。」

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