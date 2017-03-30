 Advertisement
  • 2017年3月30日 星期四
  • 21º
  • 91%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿Cup數坐G望H 大肚婉曼：BB唔憂食

2017-03-30 列印
■婉曼上圍勁升Cup！
■貝安琪帶囝囝返港。
Previous Next

　　黃婉曼現懷孕約5個月昨挺巨肚出席一商場活動，上圍目測達G Cup，她笑言：「好大負擔，我冇度過，O依家不受控制，衫褲都唔啱着。（要換Bra？）每月都要，（誕B後餵人奶可達H Cup？）都好，BB唔憂食！」婉曼自言重了十多磅，問是否懷孖胎？她坦言：「我都想，發夢見到生Twins，但唔係。」預產期在七、八月的她亦拒透露BB性別。

　　另外，貝安琪上月於德國誕子後，昨帶同兒子返港，因未婚夫鍾意吃小籠包，故決定兒子的中文名為「貝小龍」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd