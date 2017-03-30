 Advertisement
  • 2017年3月30日 星期四
  • 21º
  • 91%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿張名雅早產誕7磅仔Mario

2017-03-30 列印
　　港姐冠軍出身的張名雅昨於社交網宣佈，已為老公蔡錦豪（Joe）順產誕下重7磅的囝囝Mario！張名雅分享兒子的側面照，並留言：「Baby Mario出咗世啦！老公竟然好勇敢剪臍帶……Mario真係好鍾意笑㗎，好可愛喔！」據知，張名雅預產期為四月尾，早產的Mario體重比醫生預期重1磅多。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd