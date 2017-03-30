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﻿連詩雅力言未試過車震

2017-03-30 列印
■連詩雅自嘲身材沒睇頭。
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　　連詩雅（Shiga）昨到商台宣傳新歌《不意外的意外》時，表示該曲MV題材激情破格，因男女主角要上演一幕車震場面，不過Shiga沒參與MV。問到為何不親自參演？Shiga笑言若參演的話，觀眾不會想看，更自嘲沒身材沒睇頭。笑問是否沒車震經驗？她強調：「真係冇，咁激，我有番咁上下高，同埋我鍾意Mini車，如果有人行過會好尷尬，未至於需要成咁。」
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