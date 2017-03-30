﻿新片放任玩到癲 周冬雨速擒張孝全

改編自彭浩翔同名短篇小說的愛情喜劇《指甲刀人魔》將於下月上映，電影情節瘋狂搞笑，飾演「怪人魔」的周冬雨在彭浩翔的引導下，對男神張孝全擘髀舔臉放膽去盡，別以為做戲咁簡單，鏡頭後的周冬雨玩得更癲，趁張孝全不為意，竟拿着掃油轆突擊對方下體，狂野表現令人嘩然，唔多講，大家睇片。 撰文：彭保迦



由彭浩翔親自監製，關智耀執導的新片《指甲刀人魔》早前在大阪亞洲電影節角逐最佳電影及多個獎項，張孝全、周冬雨更憑此片角逐影帝及影后，故事講述張孝全對性格獨特、行為古怪的周冬雨一見鍾情，兩人極速戀上，誰知周冬雨原來是以指甲刀為日常食物的怪人魔，更想男友打本開間「指甲刀人魔」餐廳，但當餐廳開業不久，周冬雨便人間蒸發，令張孝全迅間跌入谷底。



彭浩翔帶隊去玩



電影去年遠赴夏威夷拍攝，困獸鬥兩個月，不用開工的日子總有彭監製帶隊去衝浪、潛水，鄭伊健、張孝全、周冬雨、蔡潔等個個跟隊，周冬雨笑說：「彭浩翔是我見過最孩子氣的監製，經常作弄我，嚇我一跳再拍我照片，大家一起去衝浪，他學了七、八節課也不及我，我兩節課就追上他，還有一天看他哭喪臉跟我說被水母炸了，他很怕痛，但最後只貼膠布就算。」



男神好艷福



說到男神張孝全，周冬雨大讚對方有內涵，「他是我遇過最獨特的男生，初見面他很寡言，以為他怕生，但相處久了他仍是如此，我覺得他是一個很有內涵的男生，沉默是金，整天拿着相機替我們拍照，把我們最自然的神態拍下來。」事實上，周冬雨早被張孝全迷住，兩人在片場經常黐住玩，周冬雨不時借意輕撫對方結實胸肌和腹肌，難得暖男無任歡迎，任篤任摸，旁若無人。



戲中飾演愛吃指甲刀的周冬雨性格豪邁，經常對住男神張孝全「腿張開」，一幕熱褲擘腿自白戲相當搞笑，而張孝全這次亦獲監製厚待，除周旋在許瑋甯、周冬雨、林辰晞三女之間外，還安排八大性感美女對他投懷送抱，確係艷福無邊。