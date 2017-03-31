﻿拍戲唔識抽離角色 張建聲片場情緒失控

張建聲最近自爆因拍網劇《反黑》導致精神困擾，需尋求心理輔導，據悉張建聲這次因過份投入戲中角色而性情大變，經常在片場「跳掣」發癲，喜怒無常，月中跟陳國坤（小龍）拍攝ending重頭戲時，更一度在片場抱頭痛哭，「場戲拍足三日，阿田（張建聲）每次埋位對打都唔留手，搏老命咁反抗，搞到大家都有損傷，監製倫哥見佢生日搞個驚喜切餅，點知佢突然爆喊走開，嚇到無人敢出聲。」知情者透露，雖然電影已關機兩星期，但張建聲仍未能抽離角色，情況令人擔憂。



為拍戲，張建聲真係可以去到好盡，前年接拍《壹獄壹世界︰高登闊少踎監日記》時，曾停工一年增肥60磅，當時張建聲已表示情緒低落險患抑鬱，估不到事隔兩年，張建聲再度玩火，在網劇《反黑》演古惑仔「招積」一角時，因過度投入角色導致情緒失控，知情者說：「阿田真係好入個角色，有幾次開會見佢壓低把聲轉晒tone講嘢都覺唔對路，試過畀導演話兩句就發癲，每次埋位情緒都大起大落，真係無人敢埋佢身。」



博老命反抗



張建聲這次飾演的「招積」性格狂妄自大，為在社團上位而不擇手段，殘殺兄弟，因過度入戲，過去大半年，張建聲性情大變，ending當晚更「上身」般不受控，導演原打算先拍兩人對打的鏡頭，之後才補埋身大頭鏡，誰知當小龍施展「迷暈鎖」制服他時，張建聲突然拼命反抗，結果令自己和小龍手腳損傷，「阿田搏老命反抗，導演嗌cut都唔停手，起勢掙扎。」工作人員透露，這場重頭戲拍足三日，張建聲日日被人箍頸踢肚，過程慘不忍睹，難怪情緒異常波動。



就此事，本報聯絡張建聲，細聽記者提問後，他先笑了兩聲，然後沉重表態說：「由於『招積』這角色由去年8月開始設計和入戲，我早已習慣變成這個人，因我覺得係要『做』那角色而唔係要『演』那角色，效果我幾滿意，但要抽離角色唔容易，需要時間。」問到傳聞指他情緒失控，張建聲續說：「情緒上係易喊易嬲，唔知點解一班人講笑話，你係唔識笑，又或大家講到些敏感話題會好入心，眼淚不自覺狂流，生理上亦出現神經跳，手腳成日抽搐，背脊繃緊，夜晚會發噩夢，瞓唔到。」講到咁嚴重，始終病向淺中醫，希望張建聲盡快求醫。



撰文：彭保迦



