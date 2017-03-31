﻿頂唔順香港唱片公司 鄧智偉孖莊冬昕重本捧新偶像

兩年前，音樂才子鄧智偉與莊冬昕成立UNLSH，由音樂創作人轉做經理人，年前並於世界各地超過1000人中嚴選了4位有潛質新人成秘密武器，省招牌頭炮武器是來自湖南、身高6呎2吋，現年21歲的李聰（LiCong）。兩人投資8位數字，由零開始誓捧Li Cong成超級偶像，「我哋對本地藝人同唱片公司嘅想法都好失望，尤其係好多唱片公司唔着重藝人本身表演能力，搞到香港音樂做得好差，所以不如培訓一個藝人出嚟啦。」



李聰已強勢出道，兩位經理人目標清晰，希望捧他成為有國際水準的中國藝人，而李聰分別在韓國、洛杉磯及北京等地受訓長達兩年，包括請來一流老師學演戲、唱歌及舞蹈，所以唱得又跳得，仲收埋6塊腹肌，驟眼睇有韓仔味。莊冬昕說：「喺北京過千個人當中揀中李聰，因為佢嘅外形有好高塑造性，跳舞又好犀利。後來我哋先知佢七歲開始學拉丁舞，而且一個人去北京讀書，習慣刻苦訓練模式，我哋門檻要求好高，喺香港搵唔到適合嘅新人同舊人（指偶像派藝人），反而李聰合晒我哋條件，而且受訓期間睇住佢進步，心身準備得好好，好達標，所以搵佢扯頭纜，未來佢會有更多音樂作品，每個月會出歌，又會做Live Show同觀眾接觸，中、港兩地仲會有電影工作安排。」



嘔血嘔到驚



莊冬昕深信，一個藝人係需要訓練，只可惜不論香港甚至大中華市場，好多藝人未準備好已經出道，他認真地說：「咁樣去培訓藝人對觀眾都唔好，再咁落去只會愈嚟愈差，我哋係時候要做番啲嘢。」莊冬昕坦承以前跟香港藝人合作做音樂，不論對藝人同唱片公司都有失望，他說：「好多唱片公司唔會着重藝人係咪識得唱歌同跳舞，又或者為佢揀嘅歌係咪適合呢個人呢？往往唔識唱歌嘅走入錄音室，其實未經受訓嘅歌手，對觀眾好唔尊重。」在旁的鄧智偉說：「以往有嘔過10啖血嘅經歷，我哋唔想再嘔，唯有開公司搵識唱歌、跳舞嘅藝人啦。」



怕怕醜醜的李聰好榮幸成為公司第一個秘密武器，問到他的偶像是誰時？他識做地指住身邊的鄧智偉與莊冬昕，笑言：「沒有想到別人了！」O氹到老闆大笑。李聰說：「他們對訓練時有要求，但平時似家人感覺，好親切。」



採訪：方騫平 手錶：Zenith El Primero



髮型：Franco @Hair Corner 化妝：Marsha Ma @江中平化妝室