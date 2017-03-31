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﻿聲演《謝謝你》能年拍片谷戲

2017-03-31 列印
　　憑《海女》走紅的能年玲奈與舊東家鬧得不快，換藝名Non再戰娛圈後獲fans力撐。她早前聲演女主角浦野鈴的動畫電影《謝謝你，在世界角落中找到我》，在日本狂收逾25億日圓（約1.7億港元）票房兼贏盡口碑，並會在今日在港上畫。

　　聲演《謝》片能年特別拍下短片，介紹自己的角色，更以廣東話向香港觀眾打招呼，雖然口音有待改進，但亦足見誠意可嘉！
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