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﻿娜姐騷腿鬥黑木美沙

2017-03-31 列印
■娜姐的造型性感冷艷。
■黑木美沙是該品牌形象大使。網上圖片
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　　周秀娜（Chrissie）早前為一日本人氣彩妝品牌，拍攝多輯香港區網上廣告短片，性感度與該品牌日本廣告主角黑木美沙各有千秋！

　　拍攝當日，娜姐大騷性感香肩和誘人美腿，更落力賣「電眼」，可能電力太強，搞到攝影師拍拍吓跌親！娜姐即笑言：「以前曾有不少人叫我做大眼妹，但近年愈來愈少人咁叫我，反而叫我做電眼迷暈黨！」她坦言甚注重眼神交流，尤其是認識新朋友時，透過眼神可以感受到對方的心情，一切難逃出她的法眼！
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