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﻿杏兒停拍劇盡力「造人」

2017-03-31 列印
■杏兒強調自己不會變成師奶。
■失婚的陳逸璇稱已有追求者。
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　　胡杏兒昨日為服裝專門店擔任剪綵嘉賓，剛拍完電視劇《那年花開月正圓》的杏兒暫時不再拍劇，努力「造人」。她透露已計劃出埠旅行，現正積極調理身體，希望快點報喜。問她想生幾多個？杏兒笑言：「盡力而為喇，我年紀都唔細。」

　　同場的歌手陳逸璇（Jolie），去年自爆與結婚3年的墨西哥籍老公Marc Rodriguez感情轉淡，已成年冇見，昨日她終承認與老公已簽紙離婚，「大家夢想唔同，會繼續做朋友，唔係不歡而散。」
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