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﻿湯寶如被阿廉笑似大肚

2017-03-31 列印
■（左起）曹永廉、湯寶如、薛家燕及黎小田前晚錄製音樂節目。
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　　薛家燕、湯寶如（湯記）、黎小田及曹永廉前晚錄影無線節目《流行經典50年》，邀來華娃、朗嘎拉姆等任嘉賓；湯記拍照時更無端端俯身騷「事業線」，即被阿廉取笑她似孕婦，笑爆全場！家燕姐透露，為穿上這套上海旗袍，而不惜捱餓沒吃飯，笑言不用次次都性感上陣，留待有機會再晒料，拍檔黎小田亦大讚家燕姐的旗袍Look好正。

　　家燕姐續表示，節目由《流行經典50強》添食至《流行經典50年》，笑指要向公司要求加薪，又自爆內地及美加地區均有斟洽他們登台，問到是否因此豬籠入水？她笑言：「豬籠唔好，入完都會漏，今次要金寶箱入水，因為李居明師傅早前送咗個畀我。」
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