﻿上節目被促覓新歡 阿嬌淚訴：已找到！

鍾欣潼（阿嬌）早前任內地節目《吃光全宇宙》嘉賓，她於節目內談及愛情觀時感觸落淚稱：「其實我自己是一個很容易相信別人的人……家人也會提醒你，那個人你要小心點，但是當時還年輕的我沒有聽。」眾主持見狀紛予以安慰，希望阿嬌可趕快到找「愛情飯碗」，豈料她竟表示：「我已經找到了！」讓眾人甚驚訝。



另外，阿嬌跟方力申於12年前被揭蜜遊瑞士，戀情因而曝光，不過這對緋聞舊愛前晚同場出席一頒獎禮時，阿嬌被問及可會考慮與小方再續前緣？她說：「都冇同佢一齊過。」她又否認跟內地富二代秦奮傳緋聞，強調只是朋友，也知道他有女友。至於小方對於阿嬌否認跟他拍過拖時，亦說：「咁耐嘅事都拎嚟講？十九幾年前啦，緋聞嚟，唔好提嘞！」