﻿myTV SUPER慶祝一周年推至尊版 CJ韓國娛樂組合強勢登陸

TVB自去年4月推出myTV SUPER後，用戶至今已突破300萬。為慶祝面世一周年，myTV SUPER將於下月17日推出「至尊版」，會提供逾40條精采頻道和超過32,000小時點播節目。當中不容錯過的是全新的「CJ韓國娛樂組合」，它將提供tvN頻道和CJ E&M點播區，前者呈獻優質韓國綜藝娛樂節目，後者就供觀眾隨時收看精選熱播節目，屆時大家安坐家中就能緊貼韓國最潮節目資訊。



至尊版除有基本的23條頻道、TVB製作點播組合和TVB外購節目點播組合外，還有Disney點播組合、RTL CBS娛樂組合、SONY娛樂組合、Ani-One點播組合、尼克兒童組合、動作驚慄影視組合、天映邵氏電影點播組合，而重點推介的是CJ韓國娛樂組合。此乃韓國最大的娛樂媒體公司，所提供的節目包羅萬有，例如：皇牌收視綜藝節目、不同題材的流行韓劇、國際矚目音樂盛事、生活時尚消閒小品，還有韓星雲集的獨家原創節目，內容非常豐富。



綜藝節目好吸引



打頭陣的是極富娛樂性的《新西遊記3》和於頻道首播的《共助7》。《新》的6位成員將會化身為西遊記裏的角色，出發到中國桂林進行6日5夜的任務之旅；《共》的7名主持則會組成不同的二人組合主持綜藝環節，透過不同的比賽選出最佳拍檔。而《看見你的聲音》一眾嘉賓要憑外貌在「神秘歌手」中分辨出「音癡」和「實力者」，最終選出一位同台合唱，新一季更加入型男金鐘國做主持。



飲食節目有趣味



美容節目方面，先有亞洲獨家首播的《韓妝教室》，由化妝達人介紹2017最新美容潮流和化妝技巧；之後《花美男化妝室》會邀請一眾花美男偶像來為不同人化妝，打破只有女性才喜愛化妝的偏見。壓軸有飲食節目《吃貨48小時2》，愛吃的明星們會到亞洲、歐洲和非洲等地，在2天1夜的行程裏搵出最多的當地美食。對於myTV SUPER用戶突破300萬，TVB總經理鄭善強表示：「今年我們會開拓更多精采內容，以感謝各界的支持。」



撰文：李佩儀