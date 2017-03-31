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  • 2017年3月31日 星期五
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﻿　　　myTV SUPER踏入第二年，精采節目陸續有嚟，下周日將緊貼日本逐一播放至Hit的日劇和動畫。

2017-03-31 列印
動畫點播區 《進擊的巨人II》 （4月2日起逢周日播） 自超大型巨人出現，艾倫．耶格不斷戰鬥，最終他使用巨人之力取得勝利。但面對步步進迫的大群巨人，他該如何應對？
日劇點播區 《戀愛向前衝（4月7日起逢周五播） 茅茅崎美沙（高梨臨飾）在手機遊戲公司工作，為升做社長而努力。一天她邂逅雄島佳介（田中圭飾），但他竟是新社長。
《孤獨的美食家6》(4月8日起逢周六播) 井之頭五郎（松重豐飾）是一個從事雜貨貿易的中介商人，常走訪東京各區，最愛在工作之間穿梭大街小巷尋找美食。
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