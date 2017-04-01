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﻿衛蘭爆官恩娜將復出

2017-04-01 列印
■衛蘭否認取代官恩娜做「一姐」。
■早前被指再度懷孕的官恩娜原來已為復出作準備。
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  衛蘭和李幸倪昨日出席港台活動，衛蘭透露稍後將分別推出廣東和國語EP，說到被指取代官恩娜做「一姐」，衛蘭即時否認，情急下更爆響口表示曾在錄音室見過官恩娜，相信對方快將推出新歌，又說不擔心官恩娜復出會分薄公司資源，最重要是做好自己。

  李幸倪則指自己是張學友的粉絲，直言曾自薦做學友演唱會嘉賓，被拒後才知學友沒請嘉賓，希望將來自己開個唱時能請對方做嘉賓。
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