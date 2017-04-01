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﻿入院或要「通波仔」 Joe Junior ICU留醫

2017-04-01 列印
■Joe Junior由經理人代否認中風。
■謝賢、Joe Junior、曾江和胡楓合作《4個小生去旅行》大放笑彈！
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　　69歲資深歌手Joe Junior昨日被傳血管栓塞入院，並要在深切治療部留醫，缺席原定晚上錄影節目《流行經典50年》。他的經理人Rose昨晚透過短訊澄清，「阿Joe絕對不是中風，昨晚（前晚）去完桑拿有點不適，太太陪他睇醫生，醫生認為若有需要，可能要做『通波仔』手術，故要留院觀察詳細檢查才決定。始終他年事已高，安排在深切治療部（ICU）檢查較好，如過兩天情況穩定才轉普通病房，只是小事，亦希望讓阿Joe好好休息。」

　　Joe Junior的好友胡楓（修哥）接受電話訪問時表示，未直接聯絡上Joe Junior夫妻，聽聞Joe因心臟問題入院，但只屬小事，希望稍後再了解清楚。圖：資料圖片
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