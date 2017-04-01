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﻿渡邊杏避提父親出軌醜聞

2017-04-01 列印
■渡邊杏盛裝出席公開活動。
■渡邊謙與「小三」合照日前曝光。
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　　日本男星渡邊謙日前被日本雜誌踢爆，背妻出軌搭上36歲「小三」，兩人的親密合照亦告流出，被雜誌大肆報道。事務所稱有待渡邊謙返日，再向他求證有關報道。

　　渡邊謙的女兒渡邊杏昨於東京銀座出席公開活動，大會事前表明，記者不可擅自揚聲提問，有記者在活動後問杏有關其父婚外情的問題，但大會即播出音樂聲浪遮蓋記者提問聲音，杏亦只是向傳媒鞠躬後就離場。

圖：網上圖片

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