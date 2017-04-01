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﻿資深演員高飛病逝

2017-04-01 列印
■何家勁貼出高飛（圖）的相片哀悼。
■高飛活躍影壇多年。
■高飛扮演反派角色深入民心。
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　　香港資深武打演員高飛，前晚因末期前列腺癌病逝，享年65歲。高飛於70年代加入影壇成為武打演員，後於80年代初開始成為導演，更一手發掘日籍武打女星大島由加利，當時盛傳兩人為夫妻關係，惟兩人均作出否認。

　　高飛病逝消息傳出後，劉德華深感可惜道：「又一個熟悉嘅演員朋友離開，個心唔舒服覺得可惜。跟高飛認識咗好多年，由明星足球隊嘅時候就認識，佢係一個好好嘅前輩，教咗我哋好多嘢。希望高飛一路走好，佢嘅屋企人亦都節哀。我哋會永遠都記得佢。」任達華亦哀悼稱：「我個心好唔舒服……雖然佢（高飛）走咗，希望佢喺另一地方好好生活。」另外，何家勁昨於微博留言道：「一路走好。」圖：網上圖片
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