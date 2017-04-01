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日報新聞 > 娛樂

﻿55歲馬景濤宣佈結束十年婚姻

2017-04-01 列印
■馬景濤跟吳佳尼育有兩子。網上圖片
■貴花田（右）由曾志豪陪同離開。
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　　 現年55歲的馬景濤前晚突於微博貼文，宣佈跟比他年輕21年的演員妻子吳佳尼正式結束十年婚姻，令網民大為驚愕！馬景濤於文中表示，直到前天終能放下背負了19年的懺悔，因其弟馬景珊終於從鐵窗生涯中重獲自由，他將傾生之力和弟弟一起東山再起，因而決定對自己的愛情、幸福和婚姻畫上美好的句號，又嚷太太要盡情自由地高飛。

　　至於港台DJ貴花田近日被爆料指背夫另結新歡，更疑似有裸照流出。貴花田昨開咪後由拍檔曾志豪陪同離開，她沿途受訪時強顏歡笑，強調報道是假的，重申沒影過裸照，也會保留法律追究權利。問到有否向老公解釋？她說：「使乜解釋，佢都明白。件事真的很滋擾家人，帶給大家好多麻煩，很不好意思。」

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