﻿55歲馬景濤宣佈結束十年婚姻

現年55歲的馬景濤前晚突於微博貼文，宣佈跟比他年輕21年的演員妻子吳佳尼正式結束十年婚姻，令網民大為驚愕！馬景濤於文中表示，直到前天終能放下背負了19年的懺悔，因其弟馬景珊終於從鐵窗生涯中重獲自由，他將傾生之力和弟弟一起東山再起，因而決定對自己的愛情、幸福和婚姻畫上美好的句號，又嚷太太要盡情自由地高飛。



至於港台DJ貴花田近日被爆料指背夫另結新歡，更疑似有裸照流出。貴花田昨開咪後由拍檔曾志豪陪同離開，她沿途受訪時強顏歡笑，強調報道是假的，重申沒影過裸照，也會保留法律追究權利。問到有否向老公解釋？她說：「使乜解釋，佢都明白。件事真的很滋擾家人，帶給大家好多麻煩，很不好意思。」



